La comunidad El Granjero 2, ubicada en San Salvador, enfrenta graves problemas de inundaciones cada invierno, debido a que sus viviendas se encuentran ubicadas en las orillas del río Acelhuate.

La mayoría de los residentes ha vivido en la zona por más de tres décadas y cada año ven cómo el agua llega a sus hogares, en ocasiones hasta los techos, provocando la pérdida total de sus pertenencias.

Ante la constante amenaza, han conformado un sistema comunitario de alerta para evacuar a las familias cuando las lluvias se intensifican, sin embargo, aseguran que la situación empeora con el paso del tiempo.

En reiteradas ocasiones han solicitado a las autoridades la ejecución de obras de mitigación, como el dragado del río o la construcción de un muro de contención.

Mientras las lluvias persistan en el territorio salvadoreño, los residentes destacan que seguirán implementando acciones para resguardar a la comunidad.