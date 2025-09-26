La Comunidad El Granjero en San Salvador enfrenta, una vez más, la amenaza de inundaciones severas ante las lluvias pronosticadas para los próximos días.

Sus habitantes, algunos con más de tres décadas residiendo allí, relatan que el agua del río Acelhuate ha llegado a entrar hasta el techo de sus viviendas, lo que los ha llevado a construir segundas plantas como único recurso.

Aunque cuentan con un sistema de semáforo que indica los niveles de evacuación, la comunidad urge la construcción de un muro de contención y el dragado del cauce, medidas que consideran vitales para las familias que viven en zozobra constante cada invierno.