Jesús Esperanza Palma ingresa a su vivienda, un lugar que debería ser seguro para ella y sus dos nietos también es el sitio de su mayor pesadilla, ya que su casa está al borde del colapso, y en cada tormenta permanecen intranquilos por el desbordamiento del rio Acelhuate, esta es una de las 16 familias de la comunidad el Cacao uno en Soyapango que aún permanecen en peligro.

Las recientes tormentas provocaron que el rio Acelhuate se saliera de su cauce, situación por la que los habitantes permanecen alertas y saben que deben estar preparados para evacuar de ser necesario

Hay 25 familias que ya fueron trasladadas a proyectos habitacionales impulsados por el ministerio de vivienda, otros están en este proceso.

Las familias que aun están esperando ser reubicadas guardar la esperanza que pronto puedan dormir en un lugar seguro, mientras que doña Jesús, dice que solo pide que se pueda reconsiderar ser incluida en estos proyectos habitacionales en los cuales por el momento no ha sido favorecida.