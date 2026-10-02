Comunicación asertiva en familia enseña a los niños a resolver conflictos sin violencia

La comunicación asertiva en familia permite enseñar a los niños a resolver conflictos sin violencia, según la especialista Katherine Sensente.

La asertividad consiste en establecer límites y decir no desde el respeto y el cuidado hacia uno mismo y hacia la otra persona.

Sensente propuso la técnica «más, menos, más» para aplicar la asertividad en casa. El primer paso es ser empático con la otra persona; el segundo, expresar lo que se siente y la realidad; y el tercero, cerrar con un acuerdo positivo.

La especialista señaló que la no violencia no significa ceder todo el tiempo, sino también establecer límites.

Explicó que la firmeza, desde la disciplina positiva, se diferencia de la violencia porque no humilla. Aplicar estas herramientas en la familia permite construir paz desde el hogar.