Compromisos fiscales para el 2027

El pago de las obligaciones previsionales será uno de los principales compromisos financieros de El Salvador en 2027. El Ministerio de Hacienda ha programado 2,327 millones de dólares para cubrir capital e intereses de la deuda previsional acumulados durante el período de gracia establecido en 2023. A esto se suma una deuda con el sistema de pensiones que, según datos reportados en julio, superaba los 11,700 millones de dólares.

Para el próximo año, hacienda proyecta ingresos totales consolidados del sector público no financiero por 11,901 millones de dólares. El escenario fiscal contempla, además, alrededor de 2,407 millones de dólares destinados al pago de intereses de la deuda y otros 2,327 millones para obligaciones previsionales. Estos compromisos elevarían el déficit fiscal proyectado a más de 3,200 millones de dólares. Ante este panorama, economistas advierten sobre la presión que el servicio de la deuda y las obligaciones previsionales ejercen sobre las finanzas públicas.

El escenario fiscal para 2027 estará marcado por el pago de las obligaciones previsionales, el servicio de la deuda y las medidas de contención del gasto. A la vez, el país deberá avanzar en los compromisos asumidos con el FMI, incluida la reforma paramétrica del sistema de pensiones.