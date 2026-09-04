¡Compras de madrugada! Mercadito nocturno mantiene sus puestos en San Salvador

El mercadito nocturno ubicado frente al cementerio Los Ilustres, en San Salvador, continúa funcionando con normalidad. El espacio se encuentra específicamente en el pasaje Acosta y la 17 Avenida Sur, donde comerciantes ofrecen sus productos durante la noche para quienes buscan realizar sus compras fuera del horario habitual.

Los vendedores ofrecen frutas, verduras y hortalizas, además de cenas preparadas. Entre los productos mencionados se encuentran tomates, plátanos, papas, limones, pepinos, cebollas, zanahorias, berenjenas y una variedad de frutas.

Algunos compradores señalaron que encuentran precios accesibles y que pueden acudir después del trabajo.