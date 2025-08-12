Cómo una rutina nocturna puede transformar tu descanso y bienestar es una realidad respaldada por expertos en salud.

Fijar una hora para dormir y despertar, incluso en fines de semana, ayuda a sincronizar el reloj biológico, mientras un ambiente oscuro y ordenado favorece la relajación.

Evitar pantallas al menos 30 minutos antes reduce la estimulación mental, y el ejercicio regular mejora la calidad del sueño, aunque hacerlo muy tarde puede activar demasiado el cuerpo e interferir con un descanso reparador.