¿Cómo reconocer el dolor del nervio ciático? 

El dolor comienza en la espalda y puede extenderse por el glúteo hasta la pierna, una molestia que puede llegar a limitar actividades tan cotidianas como caminar, sentarse o dormir, si este dolor le resulta familiar, podría tratarse de una afección relacionada con el nervio ciático.

Algunos de los sintamos son punzadas, ardor o una descarga eléctrica, en algunos casos también aparece hormigueo y debilidad en la pierna o el pie.

Las causas más comunes son los problemas en la columna, como las hernias de disco, que pueden comprimir las raíces nerviosas, además de pasar muchas horas sentado o levantar peso de forma incorrecta.

El dolor puede mejorar con el tratamiento adecuado.

El nervio ciático es el más largo y grueso del cuerpo humano. Nace en la zona lumbar y recorre la parte posterior de cada pierna, controlando parte de los músculos de la rodilla y la parte inferior de las piernas, la ciática es más frecuente entre los hombres de 30 a 50 años.