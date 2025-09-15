Durante los últimos días, el impacto de rayos durante tormentas ha dejado fallecidos y lesionados en El Salvador, uno de los últimos casos fue en una cancha de futbol en El Paisnal, San Salvador, dejando a 2 personas sin vida y 8 más lesionadas.

Mientras que, en el departamento de La Paz en Santiago Nonualco, cayó otro rayo, esta vez en una vivienda, provocando que esta se incendiara, según se observa en un video difundido en plataformas digitales.

También hace algunas semanas en el parque de Jiquilisco, Usulután, cayó un rayo sobre un árbol, provocando que este cediera sobre el tendido eléctrico, haciendo un estallido, en el lugar se reportaron personas lesionadas.

Ante este tipo de casos, hemos consultado con personal de primera respuesta para conocer de qué forma evitar ser alcanzados por un rayo, según Luis Guinea de Cruz verde salvadoreña, hay lugares más apropiados para que un rayo caiga, y que debe abandonar cuando llega la lluvia.

Guinea señala que también existe un método para identificar que tan probable es que caiga un rayo en la zona donde se encuentra una persona.

Mientras que Comandos de Salvamento, señala que se debe actuar de inmediato a resguardarse en zonas seguras.

Mientras que, si usted no se encuentra en el exterior, también debe tomar algunas medidas dentro de su vivienda, como desconectar o evitar usar aparatos electrónicos, no tocar estructuras metálicas y no salir mientras se mantenga la tormenta eléctrica.