Cómo prevenir los incendios forestales es hoy una prioridad para la Cruz Verde Salvadoreña, cuyos socorristas alertan que la mayoría de emergencias se originan por descuidos humanos.

Erick Portillo, voluntario de la institución, explicó que las quemas agrícolas mal controladas y el uso irresponsable de fogatas en zonas boscosas son factores críticos.

Esto pone en evidencia la necesidad de educación comunitaria, ya que la comunicación preventiva sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir riesgos y evitar tragedias ambientales.