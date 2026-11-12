¿Cómo mejorar la alimentación sin gastar demasiado? Nutricionista comparte recomendaciones

Mejorar la alimentación no necesariamente implica gastar más dinero ni realizar cambios extremos en la dieta.

Organizar los horarios, elegir mejor los alimentos y mantener un equilibrio en las porciones son algunas de las medidas que pueden ayudar a cuidar la salud.

El licenciado en nutrición y chef Erick Joel Hernández compartió recomendaciones para adoptar hábitos saludables sin afectar el presupuesto familiar.

Uno de los errores más frecuentes ocurre cuando las personas, especialmente quienes trabajan en oficinas, dejan de desayunar en casa, almuerzan fuera y llegan por la noche sin ganas de preparar la cena.

Ante esta situación, Hernández recomendó comenzar con pequeños cambios, como desayunar y cenar en casa para tener mayor control sobre la alimentación.

También aclaró que comer cinco veces al día no es una regla general, ya que la cantidad de tiempos de comida debe adaptarse a las necesidades y rutinas de cada persona.