Saber si eres emocionalmente maduro implica reconocer cómo reaccionas ante situaciones difíciles, lo cual define tu capacidad de resiliencia.

Expertos señalan que la madurez no surge automáticamente con los años, sino de procesar experiencias y usarlas como aprendizajes. Escuchar críticas sin reaccionar a la defensiva, validar tus emociones y empatizar con otros son señales importantes.

Este proceso requiere honestidad, autoconocimiento y cuidado personal, ya que solo quienes se trabajan interiormente logran relaciones más estables y decisiones más conscientes en la vida diaria.