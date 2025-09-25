Las estafas en plataformas digitales cada vez son más recurrentes en el país, la mayoría de usuarios de aplicaciones de mensajería o redes sociales, han recibido mensajes de fraude con ofertas laborales falsas, inversiones, créditos, venta de productos entre otros, en la mayoría de casos solicitan a sus víctimas información personal, bancaria, y depósitos de dinero, sin embargo, muchos salvadoreños ya conoces estas tácticas utilizadas por los estafadores.

La mayoría evita ingresar a enlaces web, porque es ahí donde estos delincuentes solicitan la información con la que cometen los delitos, dicen que, al recibir este tipo de hipervínculos, reportan o eliminan el mensaje.

Muchas veces estos operan desde otros países, pero convencen a salvadoreños de ser sus cómplices, prometiéndoles ganancias por prestarles sus cuentas bancarias, esta forma de delinquir ha sido identificada por la Fiscalía desde 2022, donde han identificado a 1,894 salvadoreños que han cedido sus cuentas a este tipo de personas en el extranjero para que reciban dinero ilícito.