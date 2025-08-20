Se aprobó la ley de creación de la red nacional de hospitales, una nueva institución pública descentralizada con autonomía y personería jurídica, esta unificará todos los hospitales en un solo sistema, contará con su propia junta directiva y un presidente ejecutivo, manejará recursos financieros de forma independiente, permitiéndole construir, remodelar y equipar hospitales.

Aunque para el representante del sindicato de médicos trabajadores de ISSS, luego de la aprobación, aún existen algunas dudas, como qué hospitales pasaran a ser parte de esta nueva entidad, además, el tema de la no homologación de títulos de médicos extranjeros.

Similar es la opinión del presidente del Colegio Médico, quien señala que hizo falta discusión en la Asamblea Legislativa.

Además, Solano señala que los salarios ofrecidos a algunos médicos en esta nueva institución, es de 3,000 dólares, devengando durante 12 horas, y con disponibilidad de 24 horas, también, que sería a través de una contratación de servicios profesionales, aunque el ministro Francisco Alabí, ha mencionado que el sueldo va desde los $3,800 a $4,500 dólares mensuales.