El Salvador abandonará el Parlamento Centroamericano tras las reformas constitucionales realizadas por la Asamblea Legislativa, por medio de una dispensa de trámite, es decir sin la discusión de los legisladores, enmiendas que fueron ratificadas el mismo día y publicadas en el diario oficial según el partido Nuevas Ideas.

El Parlacen fue conformado el 28 de octubre de 1991, como resultado de los acuerdos de Esquipulas II firmados en 1987.

Actualmente estaba integrado por 120 diputados, 20 por cada país, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, y de El Salvador, estos últimos con ingresos de $4,000 dólares.

Entre las principales atribuciones del Parlacen se encuentran:

Servir de foro deliberativo para el análisis de los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales comunes y de seguridad, del área centroamericana.

Impulsar y orientar los procesos de integración y la más amplia cooperación entre los países.

Proponer proyectos de tratados y convenios, propiciar la convivencia pacífica y la seguridad de la región.

Promover la consolidación del sistema democrático, pluralista y participativo en los países centroamericanos, con estricto respeto al derecho internacional.

Las resoluciones de este foro político regional no son vinculantes, su cumplimiento no es obligatorio para los estados miembros y no lograron emitir una iniciativa que generara un impacto en los países.

Incluso la población desconoce cuál era el trabajo que realizaba esta institución y su funcionamiento, los diputados del partido Nuevas Ideas, agregan que es inoperante, ya que no produce ningún beneficio para los salvadoreños y ha servido como refugio de políticos señalados de corrupción.

Anualmente, El Salvador destina un presupuesto para el Parlacen sumado al monto de aportación, haciendo un total de $1.7 millones de dólares.

Luego de más de tres décadas siendo miembro del Parlamento Centroamericano, El Salvador se separa.

Años atrás Panamá intento salir del Parlacen, pero no pudo, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia panameña.