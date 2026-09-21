¿Cómo enfrentan los salvadoreños su regreso tras ser deportados de EE.UU.?

Durante el primer semestre de 2026, 10,504 salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador. En muchos casos, las personas retornan sin recursos económicos y enfrentan el desafío de reconstruir su vida al volver al país.

Uno de ellos es Heriberto Guardado, quien fue retornado hace dos años después de permanecer cinco años en el extranjero, donde trabajó como chef. Tras su regreso, recibió capital semilla y puso en marcha su propio restaurante. Guardado destacó que los migrantes cuentan con experiencia en distintas áreas y pueden desarrollar nuevas oportunidades con apoyo.

En San Martín, San Salvador, alrededor de 250 personas participaron en una jornada por el Día del Migrante, donde recibieron asistencia de diferentes instituciones.