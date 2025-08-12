Cómo elegir el collar perfecto según el escote de tu camisa o blusa es clave para realzar tu estilo y accesorizar mejor tu outfit.

Para escotes en V, se recomiendan collares en forma de Y o colgantes largos, ya que alargan visualmente el cuello.

En escotes redondos, las gargantillas o collares cortos armonizan con la curva del borde. Si usas camisa con botones, opta por collares medianos o en capas, incluso dejando uno o dos botones abiertos, lo que aporta frescura y un toque desenfadado a tu imagen.