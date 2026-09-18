Comisión analiza reforma laboral con jornadas de 11 horas

La comisión técnica que analiza una eventual reforma a la jornada laboral en El Salvador discute dos esquemas: una jornada de 11 horas durante cuatro días y otra de 10 horas de lunes a jueves con apenas cuatro horas los viernes.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó que la Asociación Nacional de la Empresa presentó nueve puntos de coincidencia con la opcionalidad como eje central, para que cada empresa adapte el cambio según su actividad económica sin una fórmula única.

El funcionario respaldó este planteamiento y aclaró que la decisión deberá considerar tanto la realidad del empleador como la voluntad del trabajador.

La comisión, creada el 20 de agosto, ha recibido aportes de la academia, la Iglesia y organismos internacionales.

Este viernes será el turno del sector laboral para presentar su propia propuesta, en un proceso que el Gobierno busca cerrar antes del debate electoral de 2027.