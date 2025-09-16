La Comisión Internacional Independiente de Investigación acusó a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, basándose en conclusiones respaldadas por evidencias documentadas.

El organismo señaló que Israel debe cumplir con sus obligaciones legales bajo el derecho internacional, ya que las acciones denunciadas constituyen castigos constantes contra la población civil.

El informe, que refuerza las denuncias de organizaciones humanitarias, subraya la necesidad de medidas urgentes para poner fin a estas violaciones.