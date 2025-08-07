Los amantes del anime, los comics y otros personajes de ficción se reunieron otro año más en el comic con 2025, la décima edición tuvo lugar en un hotel de San Salvador durante dos días, esta iniciativa es un esfuerzo de quienes buscan mantener vivo el deseo de coleccionar y aprender más acerca de las figuras de acción, Raúl Villacorta quien asiste año con año y además es el creador del grupo la guarida del mandaloriano, es un equipo compuesto por jóvenes y adultos fanáticos de Star Wars quienes han creado sus trajes con material reciclado.

Por su parte, Iván Mayer, organizador de Comic Con El Salvador, dijo que se emocionan al saber que varias generaciones siguen compartiendo intereses en común.

El talento de las personas queda reflejado en los disfraces o cosplay que con mucho esfuerzo los crean.

La convención se prepara para ofrecer una experiencia única y envolvente pensada para todos los públicos, con competencias, exhibiciones especiales.