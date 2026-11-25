El Black Friday, una jornada de descuentos que se ha extendido a distintos países, también gana espacio en el comercio salvadoreño, donde los establecimientos se preparan para atraer a los compradores con ofertas de temporada.

Esta tradición surgió en Filadelfia, Estados Unidos, en la década de 1950, cuando el aumento del tráfico tras el Día de Acción de Gracias llevó a la policía a llamar Black Friday a esa jornada. Décadas después, los comerciantes adoptaron el término para promover las compras navideñas.

En Santa Tecla, los negocios ya se alistan para recibir a los clientes con una variedad de promociones.

Muchos clientes esperan esta fecha para aprovechar los descuentos y comprar más productos a menor precio.

En El Salvador, esta práctica se popularizó desde 2011 y, desde entonces, los consumidores acuden el último viernes de noviembre desde la madrugada a centros comerciales y tiendas para adelantar sus compras de fin de año. Además, algunos establecimientos extienden las ofertas durante todo el fin de semana.