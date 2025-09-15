Ni la intensa lluvia que se registró en la capital detuvo a las decenas de personas que llegaron a las inmediaciones de la plaza Salvador del Mundo, desde muy temprano para apartar sus asientos y poder disfrutar del desfile de independencia.

Pero esta lluvia, beneficio a los comerciantes de capas impermeables y sombrillas, pues muchos salvadoreños no llegaron preparados para las precipitaciones.

Además, comerciantes de alimentos fueron beneficiados con la aglomeración de personas en la plaza Salvador del Mundo a la espera del desfile, llegó desde la cinco de la mañana con una mesa y un banco, a ofrecer a los asistentes vasos de café y sándwiches, para aquellos que no les dio tiempo de llevar su desayuno.

Y para las personas con sillas de ruedas y adultos mayores, les habían apartado un espacio seguro para disfrutar del desfile.

El fervor, la alegría y el orgullo por la patria se podría sentir en cada detalle de los salvadoreños, como personas con sombreros extravagantes del azul y blanco o como las decenas de personas que se habían pintado el rostro con la bandera de El Salvador y es que portar con la bandera para era indispensable para los salvadoreños, ya sea para ondearla con sus manos al momento que desfilaran las instituciones o cargarlas en su cabellos y gorras.