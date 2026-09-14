Comercio por conmemoración del Día de la Independencia

Con una imagen de referencia en su celular, Teresa López recorre los pasillos del mercado excuartel en busca del sombrero que usará su nieto en las actividades por los 205 años de independencia.

Luego de consultar con los vendedores y mostrar la fotografía, encontró el modelo que buscaba para la ocasión.

En los pasillos de este mercado también hay una variedad de artículos para completar los atuendos y accesorios de las actividades patrias.

Hay vestidos típicos, sandalias, trenzas, guantes, bandas para abanderados, banderas y otros artículos a precios accesibles.

Para muchas madres de familia, el mercado excuartel es una de las opciones para conseguir los trajes que sus hijos utilizarán en las actividades cívicas.

Ana cea ya se prepara para el 25 de septiembre, fecha en la que su hijo participará en un acto cívico de primera infancia.

Además de los trajes ya elaborados, los comerciantes ofrecen telas de manta para confeccionar refajos a la medida, así como banderas, accesorios para el cabello y otros implementos para las actividades del 15 de septiembre.