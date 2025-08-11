El comercio electrónico en El Salvador crecerá entre 8% y 10% anual hasta 2029, según proyecciones de Statista, impulsado por la acelerada digitalización de los procesos económicos.

El economista Carlos Acevedo destaca que este sector podría alcanzar los $1,250 millones en 2025, aunque advierte que la desconfianza de un sector de consumidores sigue siendo un reto.

Para consolidar el crecimiento, expertos piden marcos regulatorios que garanticen seguridad en las transacciones online y protejan contra fraudes.