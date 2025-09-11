Fueron los alumnos de noveno y primer año de bachillerato los encargados de conmemorar la independencia de Costa Rica durante la semana cívica.

Debido a estas celebraciones muchos comerciantes aprovechan a ofrecer sus productos fuera del mercado San Miguelito.

También comercializan figuras del ave nacional que si es hecho a base de alambre el valor es de ocho dólares y de cartón a cinco dólares, las porras a 2.5 de dólar, las bandas a cinco dólares, las batutas que van desde los cinco a los 10 dólares, la flor de izote a tres dólares.