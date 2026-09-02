Comercio de panes mataniños

Los panes mataniños como son conocidos, se han convertido en una opción fácil, rápida y económica para tomar una merienda camino a casa o mientras hace una pausa en su trabajo, este negocio es de Vilmer Campos, un salvadoreño que desde hace tres años decidió seguir los pasos de su padre, quien durante muchas décadas vendió estos deliciosos panes.

Ahora, Wilmer decidió mejorar la receta y ponerle a su emprendimiento el nombre de panes Chilly Willy, en honor a su papá, y paso de vender en carretón a tener un chalet para atender a sus clientes.

Ofrece tres tipos de panes, con mortadela, carne y mixtos.

Los clientes de los panes Chilly Willy, dicen que su sabor es único, por lo que no dudan detenerse para poder comprar uno, dos o hasta tres panes.

Los panes Chilly Willy están ubicados en el redondelito de Unicentro Soyapango y puede hacer sus encargos al número 7612-2263.