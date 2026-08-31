Comerciantes de calle Arce preocupados por los desalojos

La calle Arce, en el centro de San Salvador, es actualmente una de las zonas que aún está pendiente de intervenir como parte del plan de revitalización del centro histórico, junto a las avenidas colindantes, como la 5, 7, 9 y 13. Los vendedores que todavía ocupan esta zona aseguran que, hasta el momento, no han recibido una fecha definida para desmontar sus puestos.

Y es que, la alcaldía de San Salvador centro señaló que mantiene la política de no realizar movilizaciones forzosas ni desalojos, sin antes ofrecer alternativas viables de reubicación, por ahora, los comerciantes continúan labores para mantener sus ingresos.

Algunos vendedores aseguran, que ya habían sido reordenados en ocasiones anteriores, desde la calle Delgado, ubicándolos en la arteria de calle Arce.

Esta zona sería una de las últimas áreas pendientes dentro del proyecto de recuperación del centro histórico, que, según las autoridades, ya ha alcanzado el 99% de avance, la más reciente intervención se realizó en el perímetro del mercado central, donde fueron retirados alrededor de 1,500 puestos de venta.