150 adultos mayores ingresan cada día por esta puerta en busca de alimento, se trata del comedor Mamá Margarita, ubicado a un costado de la parroquia Don Rúa en San Miguelito, San Salvador. Uno de sus visitantes frecuentes es Guillermo González, de 86 años, quien asegura que este lugar se ha convertido en un espacio especial para él.

Muchos de los adultos mayores que acuden al comedor también pasan la noche en dormitorios públicos, por lo que este servicio representa un apoyo fundamental en su vida cotidiana.

En este lugar se ofrecen desayunos y almuerzos gratuitos. La obra se sostiene gracias a las donaciones; sin embargo, en los últimos meses ha enfrentado dificultades económicas que complican su funcionamiento.

Fundado hace más de 40 años, el comedor es una obra social de la parroquia María Auxiliadora. Quienes deseen contribuir con donaciones económicas o alimentos pueden contactarlos a través de sus redes sociales oficiales, como comedor Mamá Margarita, o por medio del WhatsApp 7604-7679.