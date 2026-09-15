Combustibles superan los $5 por galón por tercera vez en la historia reciente

Los precios de los combustibles en El Salvador volvieron a superar los $5 por galón, un nivel que solo se había registrado en 2008 y 2012, tras un aumento de 17 centavos en la quincena vigente hasta finales de septiembre.

La gasolina superior cuesta $5.13 en el centro y occidente, y $5.14 en oriente.

La regular está a $4.81 en la zona occidental y oriental, y $4.80 en la central.

El diésel cuesta $4.86 en todo el país. Del 6 de enero al 28 de septiembre hubo 19 quincenas de ajuste, de las cuales 9 tuvieron aumento.

Muchos salvadoreños han optado por priorizar el uso del vehículo y planificar rutas para minimizar el impacto económico.