Comandos de Salvamento desplegará 1.500 socorristas para atender emergencias durante las fiestas de Navidad y fin de año. La Cruz Roja sumará 500 voluntarios en todo el territorio nacional.

Las carreteras hacia playas y centros turísticos estarán vigiladas por las autoridades y los cuerpos de socorro.

La institución habilitará dos nuevas bases de atención en La Unión y San Miguel para ampliar la cobertura.

El operativo se prepara ante la proyección de un año con más accidentes de tránsito y fallecidos.

El personal voluntario y los recursos hospitalarios se preparan con ambulancias, lanchas, jetskis e insumos de botiquines.

Los equipos de avanzada se ubicarán en carreteras de suma importancia y en playas o turicentros.

La vigilancia se concentrará en las playas más concurridas, como las de La Libertad, la Costa del Sol, San Miguel y Sonsonate.

Las playas y centros turísticos serán uno de los puntos de atención durante la temporada, y los lesionados por accidentes de tránsito también van al alza.