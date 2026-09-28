Comandos de Salvamento conmemoran 66 años de trabajo

Así conmemoro Comandos de Salvamento su 66 aniversario, entre música, demostraciones de habilidades y diferentes tácticas celebraron décadas de servicio al pueblo salvadoreño. Dentro del recorrido los voluntarios mostraron lo aprendido durante sus entrenamientos.

Como Carlos, sobresale el caso de Alexander Torres quien tiene 21 años trabajando en esta institución y es en fechas como esta que recuerda sus inicios, el arduo trabajo que realizaron junto a otros compañeros para iniciar una base en Nejapa.

En el evento se dieron reconocimientos para voluntarios de las diferentes seccionales por su participación en la atención de emergencias durante el año, destacando integrantes con décadas de servicio, estas actividades buscan visibilizar la labor de cientos de voluntarios que han entregado su vida a la institución.