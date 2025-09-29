Ella es Elibeth Garay, una joven voluntaria de Comandos de Salvamento, quien durante las últimas horas, ha circulado por redes sociales, justo por un acto de altruismo, Garay mientras participaba como reina en el desfile de aniversario número 65 de la institución de primeros auxilios, ocurrió un accidente de tránsito en el sector, no dudó ni un segundo para bajarse de la carroza e ir a auxiliar a las víctimas, acto que ha sido bien visto por muchas personas, conversamos con ella, asegura que ayudar a los demás es el motivo que la tiene en esa institución.

Comandos de Salvamento luego de varias décadas ayudando desde diversas áreas, ahora cuenta con más de 2,500 voluntarios en todo el país.

Quienes son parte de la institución, aseguran la ayuda humanitaria los mueve a seguir ayudando a quienes lo necesitan en momentos críticos, pero que es una gran responsabilidad.

Esta importante institución de primera respuesta, en todo el país cuenta con más de 32 sedes, en las cuales constantemente capacitan a su personal en diversos temas como atención prehospitalaria y rescate principalmente.