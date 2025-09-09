Más de 30 socorristas voluntarios de Comandos de Salvamento iniciaron su capacitación en la escuela de la institución para dominar las técnicas de rescate vertical.

Este curso intensivo, que es financiado por la Ayuda Popular Noruega, incluye formación teórica y práctica sobre el uso de todos los equipos de seguridad necesarios.

La instrucción los prepara para operar en zonas de difícil acceso, donde deberán escalar o descender para salvar vidas durante emergencias, fortaleciendo significativamente la capacidad de respuesta de la institución.