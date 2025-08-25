Las lluvias registradas en las últimas horas provocaron la caída de árboles que dañaron vehículos y obstaculizaron vías principales en San Salvador y Antiguo Cuscatlán.

Elementos de Comandos de Salvamento y Protección Civil se desplegaron de inmediato para retirar los escombros vegetales y habilitar el paso vehicular, logrando su objetivo tras varios minutos de intervención.

Aunque no se reportaron personas lesionadas en ninguno de los incidentes, las autoridades mantienen monitoreos en sectores históricamente vulnerables como Tutunichapa para anticipar nuevas emergencias.