Comando de Salvamento retira serpiente mazacuata en Zacatecoluca

Elementos del Comando de Salvamento retiraron una serpiente mazacuata de la colonia Huacachala, en Zacatecoluca, y posteriormente la liberaron en un hábitat seguro para la especie.

El reptil, inofensivo para los humanos, fue capturado sin incidentes y trasladado a una zona alejada de la población.

La mazacuata es una boa constrictora común en Centroamérica que suele aparecer en zonas rurales y periurbanas.

Las autoridades recomiendan no matar a estos animales y llamar a los cuerpos de socorro para su retiro.