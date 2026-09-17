Comando de Salvamento retira serpiente mazacuata en Zacatecoluca

El reptil fue liberado en un lugar seguro tras ser encontrado en una colonia.

Elementos del Comando de Salvamento retiraron una serpiente mazacuata de la colonia Huacachala, en Zacatecoluca, y posteriormente la liberaron en un hábitat seguro para la especie.

El reptil, inofensivo para los humanos, fue capturado sin incidentes y trasladado a una zona alejada de la población.

La mazacuata es una boa constrictora común en Centroamérica que suele aparecer en zonas rurales y periurbanas.

Las autoridades recomiendan no matar a estos animales y llamar a los cuerpos de socorro para su retiro.