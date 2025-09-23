La Colonia San Francisco clama por la reparación urgente de su calle principal, una vía cuyas graves deterioros mantienen en vilo a toda la comunidad.

Los automovilistas deben realizar maniobras peligrosas para evitar dañar sus vehículos, mientras que los motociclistas enfrentan un riesgo constante de accidente debido a la superficie colapsada, según denuncian vecinos de la zona.

Esta arteria vial, que conecta con avenidas cruciales como Las Amapolas y Bulevar Venezuela, se ha convertido en un cuello de botella que ralentiza el tráfico.

Aunque las autoridades municipales implementan un plan de contingencia por lluvias, los habitantes, quienes reportan que el problema se arrastra desde inicios de año, exigen que su calle sea incluida de inmediato en las intervenciones.