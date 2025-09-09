Tres ciudadanos colombianos enfrentarán juicio por tráfico ilícito de drogas tras ser capturados en marzo de 2023 con más de una tonelada de cocaína valuada en 32 millones de dólares.

La Marina Nacional interceptó una embarcación de bajo perfil LPV a 530 millas náuticas al sur de La Bocana del Cordoncillo, donde descubrieron 64 bultos de cocaína durante un operativo de rutina.

Los procesados, identificados como Pedro Javier Rodas Bueno, Yerlin Cáceres Palacio y Silvio Grueso Araujo, permanecen bajo prisión preventiva mientras se sustancia el juicio.

El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador consideró suficientes las evidencias para llevarlos a proceso penal por este delito grave.