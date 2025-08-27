El Ejército colombiano confirma el secuestro de 34 militares por parte de civiles armados en una zona rural de Guaviare, un acto que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tachó de ilegal y criminal.

Ante esta grave situación, el Gobierno ha solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo y la ONU para exigir la liberación inmediata de los rehenes y evitar una mayor escalada del conflicto en la región.

El secuestro se produjo en la misma zona en donde el pasado domingo fue abatido Willinton Venegas, alias «Dumar», que, según las autoridades, es una de las cabecillas de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC).