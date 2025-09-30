Colombia desarrolló su primer fusil de combate nacional fabricado en la estatal Indumil de Soacha, buscando reemplazar progresivamente los fusiles Galil israelíes tras la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender en 2024 las compras de armamento a Israel en protesta por la ofensiva en Gaza.

El nuevo rifle, construido con acero y polímero, es 15% más liviano y 25% más económico que los modelos israelíes que han equipado a las fuerzas militares desde los años 90.

La proyección industrial estima una producción de 80.000 unidades anuales durante cinco años para sustituir gradualmente el armamento actual utilizado contra guerrillas y narcotraficantes.

Expertos han cuestionado la capacidad productiva real de Indumil y alertado sobre los significativos costos fiscales que representaría este ambicioso programa de rearme autónomo, implementado luego de que Colombia también perdiera su estatus como aliado antidrogas de Estados Unidos bajo la administración Trump.