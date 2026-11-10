Colisión entre camioneta y picop en Soyapango deja varias personas lesionadas

Un error de cálculo para incorporarse de la Carretera de Oro a la avenida Prusia en Soyapango ocasionó que una camioneta y un picop colisionaran a la altura de la colonia Prados de Venecia.

Debido a la magnitud del choque, varias personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital, entre ellas una menor que sufrió golpes leves.

Un testigo relató que un vehículo que venía de lejos no calculó la velocidad con la que llegaba la señora y se cruzó, lo que provocó el percance.

El hombre contó que logró soltar su moto para que se cayera y se hizo a un lado. Indicó que cuando se acercó a ver, la gente ya estaba sacando y ayudando a salir a todo el personal que venía en el picop. Los socorristas informaron que hasta el momento llevaban tres víctimas y evaluaban una cuarta.