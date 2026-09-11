Colegio Bautista presenta su Festival del Saber, dedicado a Centroamérica

El Colegio Bautista de San Salvador celebra el Festival del Saber el martes 15 de septiembre, con entrada gratis y actividades desde las 10 de la mañana. El evento es abierto a toda la familia.

Alumnos de la promo (seniors) del Colegio Bautista explican que el festival gira en torno a la independencia.

«Venimos a promocionar nuestro Festival del Saber, que va a ser el martes 15 de septiembre, gracias a la independencia de nuestro país», cuentan.

Los stands de cada salón muestran distintos aspectos de Centroamérica, y por la tarde, desde las 4, arrancan los bailes representativos.

«Desde los más pequeñitos hasta los seniors nos hemos preparado», añaden.

Hay comida típica a la venta y seguridad en el lugar. Más información en @colegiobautista_ss