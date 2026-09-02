Colegio adventista inaugura mes cívico

Con un desfile lleno de fervor patrio y bajo los principios y valores cristianos, el colegio adventista de San Salvador dio inicio a las actividades del mes cívico. En la jornada participaron cientos alumnos de diferentes niveles y docentes, quienes recorrieron las calles aledañas al centro educativo. El Salvador conmemora su independencia cada 15 de septiembre, desde 1821.

A la actividad también se sumaron padres de familia, quienes resaltaron la importancia de fomentar en las nuevas generaciones el respeto y conocimiento de los símbolos patrios.

Durante su intervención, la directora informó que el año lectivo finalizará en la segunda semana de noviembre. Además, destacó que la demanda de aspirantes para nuevo ingreso ha aumentado un 5% en comparación con este 2026.

El próximo 15 de septiembre, El Salvador conmemorará 205 años de independencia patria, al igual que Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.