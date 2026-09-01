Colegio Adventista de San Salvador inicia celebraciones del mes de la independencia

El Colegio Adventista de San Salvador dio inicio a las celebraciones del mes cívico con un desfile lleno de fervor patrio, donde participaron alumnos y docentes desde preparatoria hasta bachillerato, en una actividad que contó también con la presencia de padres de familia que destacaron la importancia de enseñar los símbolos patrios a las nuevas generaciones.

La actividad se realizó en el marco de la conmemoración de la independencia de El Salvador, que este 2026 cumple 205 años, y busca inculcar en los estudiantes el amor por su país y el civismo.

«Estamos inaugurando el mes de la independencia, es una fiesta nacional, y hoy hemos querido salir a la calle y decirle al pueblo que agradecemos a Dios por permitirnos celebrar esta fiesta patria», señaló un docente del centro educativo. Los padres de familia expresaron su orgullo por ser salvadoreños y destacaron la importancia de recordar la historia y la cultura del país.