Colegio Adventista de San Salvador inicia celebraciones del mes de la independencia

Padres de familia resaltaron la importancia del civismo en los jóvenes.

El Colegio Adventista de San Salvador dio inicio a las celebraciones del mes cívico con un desfile lleno de fervor patrio, donde participaron alumnos y docentes desde preparatoria hasta bachillerato, en una actividad que contó también con la presencia de padres de familia que destacaron la importancia de enseñar los símbolos patrios a las nuevas generaciones.

La actividad se realizó en el marco de la conmemoración de la independencia de El Salvador, que este 2026 cumple 205 años, y busca inculcar en los estudiantes el amor por su país y el civismo.

«Estamos inaugurando el mes de la independencia, es una fiesta nacional, y hoy hemos querido salir a la calle y decirle al pueblo que agradecemos a Dios por permitirnos celebrar esta fiesta patria», señaló un docente del centro educativo. Los padres de familia expresaron su orgullo por ser salvadoreños y destacaron la importancia de recordar la historia y la cultura del país.