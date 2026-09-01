Colapso glacial causa inundaciones devastadoras en Nepal y Tíbet

Devastadoras inundaciones en Nepal y Tíbet, que dejaron cientos de muertos y desaparecidos, fueron provocadas por un colapso glacial y no por un terremoto, según confirmaron científicos tras corregir versiones iniciales.

Las imágenes capturadas durante el desastre mostraron a personas corriendo segundos antes de que una masa de lodo arrasara comunidades, destruyendo puentes, edificios y otras estructuras.

El director del Centro de Estudios sobre Desastres de una universidad en Nepal señaló que existe riesgo de una segunda y tercera ola de inundaciones y que se sigue analizando la situación con colegas en China. Aunque no se prevén lluvias intensas, podrían ocurrir nuevos deslizamientos de tierra. El funcionario indicó que los investigadores monitorean los riesgos en el Himalaya y que este evento evidencia que el cambio climático realmente está ocurriendo.