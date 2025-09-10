En Santa Gertrudis, San Martín, Alfredo Munguía estuvo a punto de perder la vida, por el colapso de una tubería de drenaje, que terminó causando afectaciones al menos a 9 viviendas del sector, Munguía logró ponerse a salvo, aunque con algunos golpes en su cuerpo.

Los habitantes del lugar han tenido que abandonar sus viviendas, porque el daño de la infraestructura fue crítico, temen que con una próxima lluvia la problemática se agrave.

Si el problema se agudiza afectaría al menos a 100 viviendas de la zona, la solicitud de los afectados es que el ministerio de obras publica intervenga en el lugar, para que haga los trabajos necesarios lo pronto posible, porque la preocupación entre los vecinos incrementa desde hace un mes que esta tubería se dañó, y la municipalidad no avanza en su reparación.