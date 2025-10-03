Aguas negras estancas se encuentran inundando algunas viviendas y negocios ubicados sobre la 4a calle oriente del barrio San Esteban en San Salvador.

En este lugar solo se logran observar las gradas que conducen al primer nivel donde hay tres habitaciones que actualmente se encuentran repletas de agua contaminada, esto ha provocado que el suelo este vulnerable, ya que se ha minado el terreno, afectando también a quienes residen en los condominios La Dalia, por lo que temen que puedan colapsar, en total son más de 100 familias las que están en riesgo.

Franklin Paredes perdió más de 30,000 dólares en su taller, ya que el sótano que tenía como bodega quedó anegado.

Algunas personas han tenido que evacuar, luego que se registraron varios hundimientos, mientras que otras afirman que no tienen donde ir, ya que la mayoría paga alquiler y aseguran que en otros lugares las cuotas son excesivas, por lo que esperan que las autoridades puedan solventar esta problemática.

La acumulación de aguas negras y las lluvias, han provocado un foco de infección en la zona, una situación insalubre que temen provoque más enfermedades.