Colaboradora de pandillas condenada a 18 años de prisión

Una mujer que operaba como colaboradora de la pandilla 18, específicamente de la clica Tyni Locos Sureños, en el municipio de Apopa, fue declarada culpable de los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

Según la investigación, la víctima era un vendedor informal que llegó a una casa identificada como “destroyer”, para ofrecer sus productos, ahí se encontraban esta colaboradora y otros integrantes de la pandilla 18.

El tribunal quinto contra el crimen organizado de San Salvador le impuso 15 años de prisión por homicidio agravado y tres años más por agrupaciones ilícitas, en total deberá cumplir 18 años de cárcel.