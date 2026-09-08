Codependencia emocional: cuando el ánimo de la pareja determina tu estabilidad y bienestar

La codependencia emocional se manifiesta cuando el estado de ánimo de una persona depende completamente del humor de su pareja.

La psicóloga Karina Romero explicó que esta fusión emocional desestabiliza el bienestar personal y se aprende desde la infancia.

La especialista en psicología clínica diferenció la empatía sana, donde se comprende el malestar ajeno sin desestabilizarse, de la fusión emocional, donde la emoción del otro desmorona el día propio.

Para recuperar la estabilidad, recomendó realizar un auto-chequeo en medio de situaciones difíciles para identificar si la emoción es propia o de la pareja.

El segundo paso es respetar el espacio para procesar el día sin asumir la obligación de resolver el mal humor del otro de forma inmediata. La codependencia es progresiva y suele tener raíces en experiencias infantiles o en relaciones anteriores.