El Club Rotary San Salvador Cuscatlán lanza su décima octava campaña de Mochilas Rotarias, proyectando distribuir más de diez mil kits en centros educativos de escasos recursos.

Desde que este proyecto inició en 2008, ha logrado beneficiar a un total de 221 mil niños en todo el país, superando la marca de las 200 mil mochilas entregadas.

Cada una, valorada en $9.95, contiene 12 productos esenciales como un termo para agua, cuadernos, lápices y alcohol gel, con el firme propósito de replicar la alegría de estrenar útiles escolares.