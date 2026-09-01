Club Rotario entregará útiles escolares a 10,000 estudiantes de escasos recursos

El Club Rotario El Salvador inició su campaña anual de útiles escolares para beneficiar a 10,000 estudiantes de familias de escasos recursos, con la entrega de mochilas completas con cuadernos, lápices y otros implementos educativos.

En 18 años, la campaña ha beneficiado a 133,000 niños, según las autoridades.

La iniciativa no solo apoya el aprendizaje, sino que alivia la economía de los hogares.

Los interesados en formar parte del proyecto pueden contactar al Club Rotario San Salvador Cuscatlán a través de redes sociales.